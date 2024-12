"E pensare che la criticavano..."

La ruota non ha stancato, forse inizia sempre un po’ troppo prima e ogni anno anticipano. Ma dà luce, dà colore e rende tutto piacevole. Piccola nota polemica: l’attuale giunta che faceva fuoco e fiamme riguardo all’utilizzo di questo intrattenimento in passato, adesso lo sta appoggiando perchè ha capito che attrae persone. Meno interessanti le casette che propongono sempre le stesse cose. Quest’anno sembrano molto belle le illuminazioni che hanno messo lungo corso Garibaldi, l’albero sembra più piccolo e interessante. E’ un motivo per rendere attrattiva la città e dà un senso di festa.