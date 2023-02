E per pagare le indennità Covid si è preso dal fondo produttività

Le conseguenze del Covid sulle produttività dei dipendenti e sulle casse aziendali: la difficile condizione in cui è stata costretta ad operare l’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche e le prospettive per il 2023. Gli effetti della pandemia si sono sentiti in maniera pesante sul fronte delle indennità che tra il 2021 e lo scorso anno sono costate tanto in termini economici. In attesa del dato del 2022, disponibile a breve, possiamo analizzare quello dell’anno precedente, quando la direzione aziendale ha dovuto prendere soldi dalle produttività degli ex Ospedali Riuniti per quasi 1,2 milioni di euro. Non avendo alternative per coprire il cosiddetto ‘fondo del disagio’, ossia le reperibilità, gli straordinari o i turni in reparti Covid, i manager di Torrette hanno dovuto mettere mano al fondo della produttività collettiva. In tempi pre-pandemici si trattava di fondi destinati ai dipendenti per prestazioni e servizi particolari. La pandemia ha cambiato tutto. Nel primo anno, quello più drammatico e difficile, lo Stato ha coperto i costi dei servizi straordinari che necessariamente hanno coinvolto tutte le strutture ospedaliere e sanitarie del Paese. Torrette, ad esempio, ha visto rivoluzionato il suo standard diventando quasi un ospedale interamente Covid con una decina di reparti interessati con vari livelli di intensità. Nel 2021 lo Stato ha deciso di non coprire più questa spesa sebbene il virus abbia continuato a influire sulla vita degli ospedali e lo stesso, seppur in maniera inferiore, è accaduto lo scorso anno. A saltare, senza copertura finanziaria, sarebbero state le prestazioni in reparto come le malattie infettive e la virologia che dal febbraio 2020 fino a pochi mesi fa hanno dedicato quasi tutta la loro attività sul fronte pandemia. Indennità legate al rischio e alle difficili condizioni di lavoro per mesi, anni. Da qui la scelta pressoché obbligatoria di erodere il fondo della produttività, fattore che ha messo in evidenza come la coperta finanziaria fosse troppo corta. Non pagare straordinari e indennità Covid avrebbe provocato una raffica di ricorsi. L’unica azione possibile per non toccare i fondi sarebbe stata quella di ridurre temporaneamente l’attività, scelta non facile da prendere.

p.cu.