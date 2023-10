E’ pericoloso, cacciato dalla città

Alle spalle aveva diverse condanne per reati gravi quali droga, leggi sull’immigrazione e ricettazione, e se ne stava tranquillamente in città prima di finire in carcere. La polizia ha proceduto ad accompagnare il soggetto, un 40enne pachistano, al Cpr, di Trapani, il centro di permanenza e rimpatrio per migranti. L’uomo era considerato pericoloso e soprattutto irregolare sul territorio. Per le condanne si trovava detenuto alla Casa Circondariale "Barcaglione" con a suo carico la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale. Il servizio di accompagnamento a mezzo di personale dedicato ha avuto inizio alle 9.30 di domenica, quando gli operatori della questura dorica hanno preso in carico lo straniero.