"E pericoloso" Scatta il foglio di via

"E’ un soggetto socialmente pericoloso per la sicurezza pubblica", scatta il foglio di via obbligatorio per un 27enne congolese pregiudicato. È quanto disposto, su proposta dei carabinieri, dal questore di Ancona Cesare Capocasa. Lo straniero, malgrado la giovane età, era già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia. Da ultimo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato ai danni di un negozio del posto. Tra i precedenti anche reati contro il patrimonio e la persona, nonché un duplice arresto, nel corso dello scorso anno, per violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Lo stesso, peraltro in più di un’occasione, è stato segnalato in compagnia di pregiudicati, noti per i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, riciclaggio ed oltraggio a pubblico ufficiale. La misura, si apprende dalla Questura di Ancona, si è resa necessaria in considerazione della sfilza di precedenti collezionati che denotano una personalità violenta, pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Oltretutto l’uomo non ha alcun legittimo motivo lavorativo e familiare per trattenersi nel territorio falconarese: non potrà farvi rientro per il periodo di due anni.