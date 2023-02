È record di presenze a Sirolo: oltre 230mila registrate nel 2022

I dati del 2022 sui vacanzieri nella Regione diffusi alla Bit di Milano sono lusinghieri. Gli arrivi rispetto al 2019, ultimo anno pre Covid, sono cresciuti del 3,68 per centro mentre a Sirolo la crescita degli arrivi è stata del 12,1 punti percentuali positivi. Nella perla del Conero sono arrivati 53mila e 345 turisti nel 2022, cresciuti di quasi il 5 per cento rispetto al 2021. In merito alle presenze (il totale dei pernottamenti nelle strutture ricettive), nella Regione è stato registrato nel 2022 un aumento del 9,39 per cento sul 2019 mentre a Sirolo è stata raggiunta la cifra record di 230mila e 838 presenze, con un aumento del 15 per cento sul 2019 e del 3,5 sul 2022, con una media di 4,33 notti per turista. "Il record è il risultato del lavoro di tutta l’amministrazione comunale che ha puntato sul turismo ecosostenibile di qualità, l’istituzione della consulta del turismo, la cura del decoro urbano, anche raddoppiando i soldi per la manutenzione ordinaria del verde, alle chiusure e alle emissioni sonore notturne per contemperare le esigenze dei commercianti con quelle dei residenti e dei turisti", ha detto tra le varie cose il sindaco Filippo Moschella. Per quanto riguarda i parcheggi, nel 2022, rispetto al 2021, le entrate sono diminuite del 2,16 per cento: "Ciò significa che sono aumentati i turisti che pernottano e, contemporaneamente, sono diminuiti quelli giornalieri".