E’ scontro sulla sanità, Glorio attacca:: "In forse la Casa della salute a San Biagio"

Stanno andando avanti tutte le procedure amministrative necessarie per la conclusione del percorso per il poliambulatorio di San Biagio a Osimo. L’ha affermato la direzione Ast sollevando polemiche soprattutto nel centrosinistra che nell’aprile scorso aveva comunicato il parere negativo da parte dell’Autorità di Bacino al trasferimento in quell’area dal centro, "gravata" da rischio idrogeologico.

"In via Ancona a San Biagio, a oggi, non è certo che si possa realizzare la Casa della salute. Ci risulta, infatti, che il parere negativo reso dall’Autorità di bacino per il rischio idrogeologico sia ancora vigente. Inoltre, la proposta, non solo risulta non essere conforme alle regole urbanistiche, ma favorisce gli interessi privati rispetto a un diritto sancito dalla Costituzione che è quello della sanità pubblica – dice la candidata a sindaco del centrosinistra Michela Glorio -. La nostra coalizione, unita e compatta, si è sempre espressa per questo principio, avviando anche una raccolta firme consegnata in Regione. Il poliambulatorio, la Casa di comunità (o Casa della salute) e l’ospedale di comunità dovrebbero trovare collocazione pubblica (e baricentrica) indicando prioritariamente come ubicazione il "Ss. Benvenuto e Rocco" una volta che l’Inrca si trasferirà al nuovo ospedale dell’Aspio".

Le Liste civiche da sempre affermano: "La nostra solidarietà alla Commissaria Prefettizia che rappresenta in questo momento il Comune di Osimo, anche per l’interlocuzione con l’Ast 2 Ancona per i problemi della sanità. Le carenze di personale e delle strutture tutti sanno che derivano dalle scelte compiute per decenni fino all’ottobre 2020. Ci vuole tempo per rimediare a tutto".