"E’ scossa e cerca conforto nella famiglia"

Sullo stupro di Perugia ieri sera sera è arrivata una nota dell’avvocato Ruggero Benvenuto, legale della ventenne fabrianese violentata. "In ordine alle circostanze storiche e alle modalità di accadimento della vicenda, non appare opportuno, allo stato, anche in ragione del segreto istruttorio che caratterizza il buon esito delle indagini preliminari in corso da parte della Procura della Repubblica di Perugia, entrare nel dettaglio della loro verificazione. Ciò che si può riferire con certezza è che la giovane risulta profondamente scossa e traumatizzata nelI’intimo per la violenza subita, tanto che è stata costretto a ricorrere ad un supporto psicologico da parte di uno specialista. Si trova in uno stato di gravissimo perturbamento e versa in condizioni di forte stress e ansietà, non riuscendo ancora a capacitarsi di come possa essere rimasta coinvolta ed essere stata oggetto di condotte così deplorevoli e deprecabili, oltreché di rilevanza penale. La ragazza sta cercando di trovare conforto in famiglia ricorrendo all’affetto dei suoi congiunti, che le si sono stretti tutti intorno in questo frangente di estrema difficoltà. La giovane donna non si trova in condizioni neppure di poter proseguire nella propria attività lavorativa che è stata obbligata, suo malgrado, ad interrompere. E’ sua specifica volontà, così come comprensibile e immaginabile, che la vicenda non assuma connotati di mediaticità e soprattutto rimanga alto il livello di riservatezza e l’anonimato circa la sua identità personale, ciò al fine di scongiurare pregiudizi e danni ulteriori di natura non patrimoniale e psichica".