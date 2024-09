E’ senza assicurazione: multa da duemila euro

Raffica di controlli alla guida e sanzioni. In azione i carabinieri che hanno effettuato anche un servizio specifico alla festa dell’uva a Cerreto, con un’unità cinofila, e a Fabriano con il carabiniere di quartiere. A Fabriano alle 3 del mattino, un 20enne neopatentato fabrianese, residente in un Comune limitrofo, è stato sorpreso a guidare un’auto di potenza superiore a quella che poteva guidare. Per lui multa e ritiro della patente. A Cerreto d’Esi è stato controllato alla guida della propria auto un 40enne del posto. L’auto era sprovvista dell’assicurazione e sottoposta a fermo amministrativo in quanto era già stata riscontrata la mancanza dell’assicurazione. In più, gli era stata ritirata la carta di circolazione. In questo secondo controllo, il 40enne ha consegnato ai carabinieri una carta di circolazione prefabbricata, falsa. Di qui la denuncia per guida di auto posto sotto sequestro e per falsità ideologica. Il 40enne è stato multato per 1.984 euro cui dovrà sommare un’altra multa per guida senza assicurazione (sarà decisa dalla Prefettura). Un 30enne fabrianese è stato fermato in via Dante dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. L’etilometro ha dato come responso 0.60 grammi litro. Per lui multa da 543 euro e ritiro della patente.