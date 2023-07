"E’ solo una manovrina Ma attenti a recitare la parte di Lady Oscar"

"Questa è un manovrina, fatta con quanto a disposizione. In autunno e soprattutto a fine anno in sede di bilancio preventivo faremo di più. Quelli saranno i veri atti". Dopo le 5 ore trascorse in Commissione martedì, ieri Giovanni Zinni, vicesindaco con delega al Bilancio, ha affrontato l’approdo della delibera da lui firmata e portata in aula per l’approvazione. Nella sua analisi del documento davanti ai consiglieri comunali, Zinni ha diviso gli investimenti in conto capitale dalla parte corrente, quella più succosa, fatto capire che il capitolo Pnrr sarà un’opportunità ma anche una scocciatura e sul taglio delle agevolazioni della Tari (la tassa comunale sui rifiuti) ha prima attaccato e poi teso la mano all’opposizione: "Fare la lotta a favore dei più deboli con la questione Tari serve a poco. Devo ammettere che l’intervento della consigliera Simonella è stato molto puntuale, completo e competente. Occhio però a recitare la parte di Lady Oscar, da pezzo del sistema al passaggio col popolo per arrivare alla Bastiglia – ha replicato Zinni – Il recupero è irrisorio e per alcune fasce Isee della popolazione si tratta di risparmi residui. Una famiglia non si salva dalla povertà. Comunque, mi impegno per discutere con la minoranza e farò di tutto per riproporre le agevolazioni già dal prossimo assestamento di bilancio a settembre. Ecco perché chiedo alla sinistra di ritirare il suo Ordine del Giorno". L’opposizione l’Odg non l’ha ritirato, ma alla fine l’aula, come era scontato che fosse, l’ha bocciato.

Nell’analisi della sua variazione, Zinni ha ammesso la difficoltà di riservare più risorse a molti capitoli e, dunque, la necessità di togliere le agevolazioni Tari per le famiglie più fragili ad esempio. Chiaro il passaggio sulle opere finanziate con il Pnrr: "Serve una riflessione politica. Parliamo di uno strumento che non possiamo snobbare, servono risorse ed entrate per fare le progettazioni. Dovremo essere bravi a non sgarrare sulle tempistiche e fare attenzione su tutti i passaggi. Insomma, una bella responsabilità".

A seguire Zinni ha affrontato il tema degli avanzi di cassa, ribadito l’ingessatura provocata dai mutui contratti dalla precedente amministrazione e della sezione del bilancio per conto capitale, monopolizzata dal piano triennale delle opere pubbliche, spesso considerato un libro dei sogni: "Abbiamo messo soldi per i lavori alla torre campanaria di Palazzo del Governo e per sistemare il campo di atletica Italico Conti".

p.cu.