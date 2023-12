E’ soltanto una questione di opportunità

Si chiama Baby Gang (sic!), ha 22 anni, di professione rapper-trapper (scegliete voi) e in curriculum, oltre a canzoncine che raccontano di armi e soldi facili, può annoverare anche una condanna a 5 anni per una sparatoria a Milano. Ora, chiariamoci subito: qui non si vuole fare i bacchettoni. Piuttosto, ci chiediamo se sia opportuno che a un profilo del genere sia concesso il PalaPrometeo, di proprietà comunale. Due dettagli: sappiamo bene quanto questore ed ex prefetto abbiano faticato per smantellare in città la piaga delle baby gang e sappiamo anche bene quanto sia ancora aperta la ferita della strage di Corinaldo avvenuta prima di un concerto di un rapper-trapper: Sfera Ebbasta. Tutto questo, qui e adesso, è davvero opportuno?