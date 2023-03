E speriamo che sotto sia meglio di sopra

Siamo ormai talmente abituati a certe bruttezze e alla mancanza del minimo decoro urbano che a volte facciamo fatica a sorprenderci di ciò che vediamo ogni giorno. Questo nostro lettore no, ha visto bene e si è sorpreso, come noi tante volte, di come possa continuare a stare lì, abbandonato al suo degrado, un edificio chiuso da decenni. Lì, in pieno centro, e sotto gli occhi di chi va alla ricerca delle nostre bellezze sotterranee. Ecco appunto, come scrive il nostro lettore: speriamo che sotto sia meglio di sopra.