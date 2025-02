"E’ stata fatta giustizia. Da noi non si discrimina"

E’ una pronuncia molto importante quella fatta dalla Corte di Appello perché è una delle prime nel suo genere che affronta il tema della compatibilità di regole di altri gruppi culturali con il nostro ordinamento giuridico e perché sottolinea l’intangibilità di principi fondamentali dove tra questi c’è il divieto di discriminare per genere le donne". Commenta così l’avvocato Andrea Nobili la vittoria del ricorso sul divorzio per ripudio presentato e al quale ha lavorato insieme all’avvocato Leonardo Becci. "E’ una pronuncia che traccia una linea rispetto anche all’atteggiamento che dovranno prendere gli enti locali – continua Nobili – quando si troveranno di fronte richieste come quelle che sono state avanzate al Comune di Ancona, di annotare provvedimenti di questo tipo. La Corte non ha affrontato i tecnicismi che aveva in qualche misura rappresentato il Comune nel prodigarsi a depositare una memoria per sottolineare la legittimità del proprio operato. E’ andata subito al cuore della questione, ha centrato il problema per dire che non c’è spazio per istituti di questo tipo, non si è posta il problema di affrontare tecnicamente la distinzione tra registri dell’anagrafe e dello stato civile, ha preso la questione per quello che è cioè nel nostro ordinamento giuridico non c’è spazio per queste situazioni". Becci e Nobili hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto per la loro cliente che "si è commossa quando l’ha saputo – aggiunge Nobili – un risultato importante che rende merito ad un impegno serio che è stato messo in campo. La Corte di Appello ha fatto giustizia di una situazione intollerabile e, a tutela del rispetto di diritti fondamentali".