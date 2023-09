E’ stata scelta Milano. Ecco le funzioni

La Rete Città Sane è una associazione di comuni italiani nata nel 1995 per promuovere l’impegno degli enti locali nelle politiche della salute. E’ una delle iniziative promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per aiutare le città a diffondere la consapevolezza della salute pubblica, per sviluppare le politiche locali per la salute e i programmi sanitari, prevenire e superare le minacce e i rischi per la salute. La Rete raccoglie le migliori pratiche al mondo delle città, promuove a livello locale progetti di salute pubblica, consente a piccoli e grandi comuni di conoscere pratiche positive per la salute dei propri cittadini da applicare nel proprio contesto. Nell’assemblea di giovedì, la Rete dei Comuni italiani ha scelto come presidente una nuova città, Milano. Il mandato di Milano avrà durata di tre anni.