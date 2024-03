"E’ stata una bella boccata d’ossigeno: questa squadra ha le carte per salvarsi"

Tra le vecchie glorie dell’Ancona presenti martedì scorso ad assistere al derby contro la Fermana, c’era anche e soprattutto lui: Massimo Gadda, indimenticato capitano della prima promozione in Serie A e oggi tecnico del Ravenna che con il Forlì condivide il primato del Girone D di Serie D. Un’attenta analisi sulla partita, ma anche su questo rush finale di stagione che sarà decisivo riguardo alla corsa salvezza dei dorici, attesi da un mese e mezzo di fuoco.

Gadda, che Ancona ha visto martedì sera?

"Ho visto una squadra un po’ impaurita nel primo tempo, ma questo credo che sia normale, vista la situazione attuale. Nella ripresa è andata molto meglio e dopo il gol si è scrollata di dosso tutta la tensione che aveva. Penso che sia tutta una questione mentale, vista la difficile posizione in classifica".

Quindi è una vittoria importante soprattutto sotto l’aspetto psicologico.

"Sì, ha dato una bella boccata d’ossigeno a tutto l’ambiente: in un momento complicato come questo, era quello che serviva".

L’Ancona continua a subire troppo in difesa, come mai secondo lei?

"Perché è una squadra a trazione prevalentemente offensiva, quindi è normale concedere qualcosa dietro ogni tanto. Ma questo è il loro credo ed è giusto che continuino così".

L’arbitraggio negativo può aver inciso sul risultato?

"Non è stato un granché, troppi cartellini gialli: Saco ha rischiato parecchio la seconda ammonizione, mettendosi dall’altra parte le proteste si possono capire. In generale, non è stato un grande arbitraggio, ma anche quello purtroppo può succedere. Però non credo abbia inciso sul risultato, alla fine è stata una vittoria meritata".

A Perugia mancherà Spagnoli, un’assenza pesantissima: quanto inciderà?

"Tanto, perché ha dimostrato di star bene: è un giocatore dalla grande personalità, che vede benissimo la porta e che non si tira mai indietro, assumendosi ogni responsabilità. Però bisogna cercare di sopperire in qualche modo a questa mancanza". L’Ancona può ancora ambire ad una salvezza diretta?

"La squadra può salvarsi, secondo me ha dei valori che non rispecchiano l’attuale posizione di classifica. Non è la prima volta che una formazione si ritrovi a lottare per degli obiettivi diversi da quelli di inizio stagione: chiaro che bisogna sempre stare con le antenne dritte, perché le insidie che nasconde questo campionato sono tante, però ritengo che questo gruppo possa tranquillamente salvarsi".

