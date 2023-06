"E’ stato difficile tornare ai ritmi del pre Covid"

Giovanni Mais, dell’istituto tecnico economico Savoia Benincasa è obiettivo e critico nei confronti di se stesso: "Quest’anno, sento di non aver dato il massimo – confessa – So di aver fatto il minimo indispensabile, ma adesso mi sto impegnando per l’esame di maturità. Si partirà il 21 con la prima prova. Il giorno dopo, il 22, ecco la seconda prova. Io, ad esempio, avrò economia aziendale. Poi, sei giorni di stop e gli orali a partire dal 27". Chiediamo: ‘Come ti prepari, Giovanni?’ "Ah, non lo so – risponde lui – La domanda volevo farla io a lei" scherza. Scherzi a parte, Mais è organizzato alla perfezione: un calendario giornaliero gli indica le materie da ripassare: "Uso gli appunti che ho scritto durante l’anno. Là dove non ho gli appunti, invece, uso il libro di testo e riassumo al momento gli argomenti. Mi piace molto la storia, ho una particolare inclinazione per questa materia e credo che di italiano sceglierò la tipologia B, ma l’orale mi fa un po’ paura. Con la tesina, in effetti, era tutto più facile. Italiano non mi piace molto, però vedremo". Dopodiché, Economia e commercio ad Ancona: "È stata dura affrontare il periodo del covid e poi ritrovarsi catapultati nella vecchia realtà: ti ritrovi dal non fare quasi nulla a dover fare mille cose, coi docenti che spesso corrono perché temono di non riuscire a finire il programma. Ecco, spero che in futuro i prof siano più flessibili e accomodanti, magari anche più giovani, affinché riescano a comprendere meglio le esigenze dei 18enni".