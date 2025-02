E’ stato parroco a Sassoferrato. Poi il suo arrivo ad Ancona

Di origini milanesi, don Giuliano Nava è arrivato in provincia di Ancona tanti anni fa. Ha ricoperto il ruolo di parroco di Sassoferrato e per questo è stato in odore di diventare Vescovo di Fabriano, incarico poi mancato a causa di una serie di veti. Attorno al 2016, dopo aver affiancato per un periodo Mons. Ermanno Carnevali, suo predecessore, Nava è stato nominato Rettore e Penitenziere della Cattedrale di San Ciriaco, ruolo che ha svolto fino all’altro giorno. Per un periodo è stato anche assistente spirituale all’ospedale materno-infantile ‘Salesi’.

Tra i suoi tanti incarichi ricordiamo soprattutto quello di Giudice della Sacra Rota come Vicario giudiziale aggiunto dei tribunali ecclesiastici diocesani di Ancona e del piceno. E poi, assistente ecclesiastico Meic (Movimento ecclesiale impegno culturale), assistente giuridico del consultorio familiare del centro promozione famiglia. Ma soprattutto don Nava è un personaggio carismatico e di elevatissimo spessore culturale e spirituale.