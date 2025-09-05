"E’ stato un onore avere la fascia di capitano. L’obiettivo è raggiungere subito la salvezza"

È stata una domenica da ricordare per Giacomo Mataloni. Di negativo solo il risultato finale. Mataloni è tornato quest’anno al Castelfidardo. E mister Stefano Cuccù gli ha affidato per "anzianità" la fascia di capitano nella prima ufficiale ad Ancona (Coppa Italia di D) visto che ha vestito il biancoverde per due stagioni, dal 2020 al 2022.

"Indossare la fascia di capitano è stata un’emozione unica, ne sono grato - confida Mataloni, classe 1999 -. Non so se continuerò a esserlo per il resto della stagione, ma se dovessi avere questa possibilità farò di tutto per onorarla". Indossare poi la fascia in uno stadio importante come il Del Conero aggiunge ancora più valore e prestigio. E da capitano allora Mataloni come ha visto la partita della squadra fidardense? "Abbiamo fatto una buona partita, attenta, ci siamo aiutati tanto e non abbiamo mollato mai. Lo dice anche il risultato, l’1-0 finale per l’Ancona". È mancato però il guizzo là davanti al Castelfidardo per cercare di riprendere i biancorossi scappati peraltro in vantaggio con un’autorete di Massa.

Per il resto i biancoverdi hanno retto bene con l’Ancona che ha colpito anche un legno. "L’Ancona e una squadra molto forte, molto fisica che farà bene in questo campionato perché ha giocatori molto importanti". In cerca d’identità invece il Castelfidardo che può essere considerato, seppur alla vigilia della partenza del campionato, un cantiere aperto. Con il mercato che dalle parti del Mancini non sembra essersi ancora concluso (sembrerebbe mancare una pedina a centrocampo e una in attacco) e con vari giocatori che sono stati ufficializzati solo da pochi giorni. Anche il modulo, il 3-5-2, con cui la squadra ha iniziato la partita, potrebbe essere modificato.

"Ho giocato quinto a sinistra e poi terzino negli ultimi dieci minuti. Mi sto trovando molto bene sia con lo staff, sono molto preparati, e anche con la squadra. Un bellissimo gruppo le aspettative personali sono di dare sempre tutto per questa maglia a cui sono molto legato e poi di aiutare la squadra a cogliere l’obiettivo della salvezza, da conquistare il prima possibile". Anche se il girone F si preannuncia alquanto ostico. "Il campionato sarà molto difficile, siamo in uno dei gironi più complicati di tutti". Domenica la prima, in casa, contro la Sammaurese. "Una squadra forte organizzata, ma la stiamo preparando bene".