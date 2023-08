È subito Reijnders a Milano: Ha le chiavi del Diavolo?

Quel numero 14 sulle spalle, in Olanda, ha un peso specifico non indifferente. Riporta gli appassionati con qualche capello bianco alle prodezze di Johan Cruijff, un anticonformista anche nei numeri in epoche con le casacche dall’1 all’11. I piedi, la testa, il carisma, erano quelli del 10 classico. Un profilo che Tijjani Reijnders non riassume in pieno. C’è una parte del suo calcio che ispira fantasia. Il sombrero durante il Trofeo Berlusconi, che ha preso pieno possesso dei video virali sui social, in una zona del campo nella quale la figuraccia è un pericolo reale, fa intendere che non c’è paura a tentare la giocata. Anche quella rischiosa, quella che si ricorda. Un giustificativo della volontà ferrea dei dirigenti rossoneri di andare a prendersi il calciatore, vincendo il braccio di ferro con l’Az Alkmaar.

Se il ragazzo terrà fede a quanto fatto vedere finora, i 20 milioni spesi potrebbero rivelarsi un affare e in via Aldo Rossi saranno anche ben contenti di elargire i bonus previsti. Reijnders, che per giocarsi le carte della grande occasione al Milan ha spinto come fosse un tornante a tutta fascia, è già uno di quelli che una maglia indosso dal 1’ sa di averla in consegna, salvo sorprese. È il giocatore a cui è affidato il compito di rendere il 4-3-3, a cui Pioli è passato nella stagione appena cominciata, nel vecchio 4-2-3-1 con un centrocampista a cui più degli altri viene chiesto di fare da supporto alla punta centrale. Inserendosi, servendo l’ultimo passaggio. Nella propria metà campo, facendosi vedere se c’è bisogno di rendere la manovra più fluida. In più Reijnders ha le doti da incursore che servono per rendere letali gli strappi di Leao o di Hernandez, dal lato opposto di Pulisic e Chukwueze, uno degli ultimi acquisti rossoneri. Finora è stato meno preciso di quel che serve proprio nella finalizzazione. Un paio di palloni, da fermo o in movimento, sono finiti ben lontani dal bersaglio. Un aspetto del gioco che potrà migliorare, anche rispetto ai 3 gol segnati nell’ultima Eredivisie.

Intanto già domani l’olandese e i compagni di squadra saranno in campo per una nuova amichevole, successiva al successo nel Trofeo Berlusconi e all’inattesa sconfitta (pur con una squadra di sole riserve e ragazzini) per 1-0 contro il Trento. Il calendario prevede prima un confronto con l’Etoile Sportive du Sahel, società tunisina, il sabato. Domenica l’avversaria sarà invece il Novara. Come accaduto negli scorsi due impegni, Pioli presenterà delle formazioni radicalmente differenti tra loro in modo da concedere a tutti di mettere minuti nelle gambe utili per il rodaggio verso il campionato, senza rischiare di andare oltre il necessario.

A fianco di Reijnders, come compagno di squadra, ci sarà ancora Krunic. Alla fine la dirigenza e il tecnico sono riusciti a convincere il giocatore bosniaco che il campionato italiano è ancora la sua dimensione più di quanto non lo sia quello turco, pur con un aumento dell’ingaggio che sarebbe andato sensibilmente verso l’alto. L’aumento lo avrà lo stesso, restando a Milano. Dove, conoscendo Pioli, giocherà spesso e volentieri, giostrando in diversi ruoli a seconda della necessità della squadra.M.T.