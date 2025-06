E’ tempo dei "Favolosi Anni ’70": musica, incontri e mercatino vintage

La navicella spaziale di Goldrake è già atterrata nella rotatoria del Parco del Monumento di Castelfidardo. Ma per tuffarsi nella grande festa dei ‘Favolosi Anni 70’’ bisognerà aspettare il weekend. Infatti da venerdì a domenica il centro storico tornerà indietro nel tempo, grazie alla quarta edizione di un evento che, ‘introdotto’ da oltre un chilometro di coreografie originali realizzate a mano, promette tre giorni di ritmi travolgenti, colori, temi e atmosfere vintage.

Sono due le location in cui gettarsi nella mischia e ballare sotto le stelle: una con musica dal vivo a Porta Marina, l’altra con dj set realizzata in piazza della Repubblica dalle 18 fino a tarda notte. C’è poi il mercatino vintage con oggettistica, artigianato, abiti e collezionismo a Porta Marina, l’esposizione statica in via Matteotti di mezzi sportivi a cura dell’Autoclub Fagioli e di mezzi dell’epoca dei vigili del fuoco, vari stand delle associazioni di volontariato, tra cui Croce Verde, Follereau, Ail, Avis e Aido, la mostra di fumetti nell’ Auditorium San Francesco a cura di Associazione Arcadia di Recanati, Biblioteca delle Nuvole di Perugia e Mega Comics, in collaborazione con Stefano Polita.

Non manca un punto gastronomico in piazza dell’Acquedotto a supporto delle attività ristorative del centro storico, aperte no-stop. C’è poi uno spazio culturale a cura di Moreno Giannattasio, Daniele Carlini e Davide Bugari che nell’ Auditorium San Francesco farà rivivere la cultura pop, l’arte e i miti di un decennio iconico (ore 21).

Venerdì si celebrano i 50 anni del Ragionier Ugo Fantozzi compiendo un viaggio dal titolo ‘Batti lei’, tra letteratura e cinema, risate e riflessioni; sabato, lo spettacolo narrativo con la partecipazione di Massimiliano Cimatti, tra musica, video e narrazione, per scoprire le mille trasformazioni dell’uomo delle stelle, David Bowie; domenica spazio a ‘L’arte degli anni ’70’, serie di proiezioni e suggestioni visive con il commento del critico Gabriele Bevilacqua e i preziosi spunti di Franco Luchetti.

La festa inizierà venerdì alle ore 17 con l’apertura del mercatino vintage a Porta Marina. Gli organizzatori hanno pensato anche alla logistica: servizio di bus navetta gratuito dalla rotatoria di via Montessori per il centro ogni dieci minuti, dalle 19 all’una, ampliamento delle zone di parcheggio con istituzione del senso unico in vari tratti. Confermata anche l’apertura straordinaria del Museo della Fisarmonica e del Risorgimento, delle Grotte dell’Istituto Sant’Anna e delle attività commerciali.