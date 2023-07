E’ tempo di Art festival: performance di circo in tutto il centro storico

Approda oggi a Loreto Art festival 2023, l’edizione più grande di sempre, come l’ha definita il suo direttore artistico Gian Luigi Mandolini, descrivendo il lungo percorso che ha portato il format i 5 comuni delle Marche. Da corso Boccalini, passando per piazza Garibaldi e su tutta via papa Sisto V proprio ai piedi della basilica della Santa Casa in pieno centro storico della città mariana, ci saranno performance di circo contemporaneo, giocoleria, musica e bolle di sapone. Tantissimi eventi che si alterneranno al mercatino di artigianato e street food. Tutto ad ingresso gratuito. Si comincia alle 18 con l’apertura del mercato e dei truck con cibo di strada. Tutti gli artisti presenti sono affermatissimi nel settore delle arti performative, acclamati dal grande pubblico. La carovana di Whats Art, associazione di promozione sociale promotrice dell’evento, è pronta a far festa fino a mezzanotte per un pubblico che va da zero a cent’anni. Il festival è nato dal desiderio di promuovere tutte le nuove forme di arte contemporanea assieme alle suggestioni architettoniche dei territori. L’associazione ha lo scopo di promuovere nel territorio la conoscenza e la diffusione di ogni forma di espressione artistica impegnandosi nella sua tutela e nel suo sviluppo.