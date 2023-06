E’ tempo di "BeatleSenigallia" Eventi nel nome di Lennon

Entra nel vivo ‘BeatleSenigallia’ di Senigallia, il cui successo conferma che la musica dei Fab Four non smette di entusiasmare in modo intergenerazionale. Domenica (ore 11) al Monumento a John Lennon, nel parco della Pace, è previsto l’happening ‘We love you, John’, con il live della band The Red Ladies e la presenza di Andrea Celidoni, Paolo Fornaroli e dell’artista Stefania Ricci. Sabato 8 (ore 21) in piazza Roma spazio a ‘Beatles Forever’, con il concerto di Paolo Fornaroli, Matteo Pirani e Greta Marini. Giovedì 13 (ore 18) alla Rocca Roveresca è prevista l’inaugurazione della mostra ‘BeatleSenigallia Città della Fotografia’, che espone le opere beatlesiane dei fotografi del Musinf e delle associazioni @rtline, Focus Senigallia, Gruppo F-7 e Proloco Senigallia. Ci saranno anche gadget e memorabilia beatlesiani dalla collezione di Paolo Molinelli e le letture di Mauro Pierfederici. La mostra resterà aperta fino al 6 agosto (da lunedì a domenica, ore 8.30-19; ingresso 5 euro).

L’evento successivo, venerdì 21 (ore 21) sarà ospitato ancora dalla Rocca: ‘John Lennon Story’, con il concerto di Simone Borghi, Cristiano Orlandi, Luca Poli e Gianni Marasca, inframmezzato dalle narrazioni di Paolo Molinelli. Seguirà il live dei Rangzen, il 24 (ore 21) alla Rotonda a Mare. L’8 agosto (ore 21) ci si sposterà a Corinaldo per l’incontro ‘Murder Beatles: un giallo scritto e diretto da Vittorio Saccinto’, dopo il quale The Ladders rendereanno un tributo al quartetto di Liverpool.

Il 18 (ore 21) si torna a Senigallia, in piazza Garibaldi, per un altro tributo, quello di The CrossWalkers Live. Si chiude il 30 agosto (ore 21) in piazza Roma con la replica di ‘Murder Beatles’ e con un altro omaggio musicale reso dall’Associazione Tra le NotePop Cor e da I Ragazzi della Scuola Primaria Fabio Tombari di Bellocchi di Fano.