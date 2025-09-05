E’ tempo di Festa del Rosso Conero. A Camerano tre giorni di eventi

Da oggi a domenica torna a Camerano la Festa del Rosso Conero, giunta alla sua 30esima edizione. Tre giorni di eventi dedicati al vino simbolo della Riviera del Conero, alla cultura, alla tradizione e all’enogastronomia, che ogni anno attirano migliaia di visitatori tra appassionati, turisti e curiosi. Protagonista indiscusso è il Rosso Conero doc, ottenuto da uve Montepulciano e Sangiovese coltivate sulle pendici del Monte Conero. La versione Riserva è Docg dal 2004.

La festa offre un’esperienza completa che unisce degustazioni guidate, musica, spettacoli itineranti, mostre e installazioni artistiche. Per tre giorni, il centro storico diventa un palcoscenico diffuso dove si esibiranno oltre 100 artisti. E quest’anno saranno 14 le cantine presenti, oltre 30 i punti ristoro tra street food, locali del centro storico e locande associative accompagneranno le degustazioni.

Il programma prevede oggi alle 17 il convegno "Il Rosso Conero e i Vini del Conero" nella sala "Baden Powell" con interventi di esperti del settore, alle 19, inaugurazione ufficiale con la banda di Camerano e apertura degli stand gastronomici, delle mostre e degli spettacoli itineranti. Durante la Festa si alterneranno oltre 15 artisti di strada internazionali e più di 25 concerti su quattro palcoscenici: for’di Porta, piazza Matteucci, via Garibaldi e piazza del Mercato. La proposta musicale spazia dal folk-blues all’hard rock, dalla musica elettronica ai grandi successi pop, affiancata da dj set dedicati ai più giovani.