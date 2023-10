E’ tempo di Festa delle Streghe. Giornate da brivido a Corinaldo

Corinaldo si tinge di paura, al via oggi la 24esima edizione della Feste delle Streghe. Ospiti Francesco Arca e Le Donatella. Fino al 31 ottobre nella città medioevale delle Marche, si alza il sipario su brivido e paura. Tante le attività in giro per le vie e le piazze del Borgo più Bello d’Italia tra mercatini e laboratori per i più piccoli.

E poi spettacoli per tutte le età con Zucchino, la mascotte della manifestazione, e l’animazione itinerante in costume. C’è attesa per lunedì con Abracadabra! La notte dei miracoli, show di grande magia. Come da tradizione, oggi, alle 17,17 si apre il ‘Tunnel della paura’, l’attrazione a fianco ai camminamenti e i merli illuminati da fiaccole e zucche intagliate e dalla scenografia creata ad arte. Sabato alle 22,30, in piazza del Tirreno arriverà Francesco Arca, mentre martedì sarà la volta de Le Donatella. Tante le attività in giro per le vie e le piazze del Borgo più Bello d’Italia tra mercatini e laboratori per i più piccoli. Eppoi spettacoli per tutte le età con Zucchino, la mascotte della manifestazione, e l’animazione itinerante in costume. Tutti i giorni la colonna sonora sarà garantita da Radio Studio+ con Radio Halloween. E inoltre tanti dj set con personaggi celebri. Tra le nuove iniziative un intero pomeriggio (quello di domenica) dedicato alle scuole di danza: Daniele.zep.artist & mr_pope con La danza delle streghe, la scuola MyDance (coreografie di Arianna Fratesi) con Halloween Dance Crew e la scuola Mi La Danse (coreografie di Arianna Solfanelli) con I Clandestini (performance dall’opera Musical "Il Gobbo di Notre Dame di Parigi"). La Festa delle Streghe sarà anche un modo per assaggiare la cucina marchigiana offerta dalle cantine che apriranno per l’occasione. Presente anche un mercatino con articoli artigianali a tema.