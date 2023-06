E’ tempo di Rds Summer festival A Senigallia i big della musica italiana

Venerdì il concertone di Rds in piazza Garibaldi a Senigallia, sul palco Biagio Antonacci, Achille Lauro, Annalisa, Giorgia, Junior Cally, Luigi Strangis e Matteo Romano. E sabato esploderà la festa: quarantotto ore di musica, attrazioni e sano divertimento è quanto offre la prima delle sei tappe dell’Rds Summer Festival che aprirà le danze venerdi con una vera e propria carovana, che con mezzi brandizzati sarà attiva dal pomeriggio nelle spiagge e nelle piazze, portando a bordo performer che travolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di puro intrattenimento ed evasione. Sabato il villaggio sarà pronto a festeggiare dalle 19 fino a tarda notte, con una serata speciale in cui i partecipanti potranno divertirsi ripercorrendo la storia della radio e tutti i grandi successi che hanno segnato i suoi 45 anni, con tanta musica dal vivo, dj set e ospiti speciali come alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Sono ammesse 4mila e 800 persone e i biglietti, gratuiti dietro prenotazione, sono andati sold out. Coloro che nelle settimane precedenti sono riusciti a iscriversi sul sito di RDS Summer Festival dovranno presentarsi ai punti accredito allestiti in Foro Annonario e Piazza Roma a partire dalla tarda mattinata di venerdì fino alle 19, per convertire il QR code ricevuto via mail e ricevere il braccialetto pass che permetterà di accedere al villaggio. Lo stesso vale per sabato, con i punti accredito aperti dalla tarda mattinata fino alle 19 per ritirare il braccialetto della seconda serata. Entrambi i giorni, l’apertura dei cancelli per i possessori del braccialetto è prevista a partire dalle 19.