E’ tempo di "Sport al Centro", i ragazzi pronti a invadere la città con varie discipline

Il centro storico sarà invaso dalle associazioni sportive domani. Piazza del Comune e via Lionetta diventeranno pedonali dalle 14 (divieto di sosta dalle ore 13) per ospitare "Sport al Centro", iniziativa promossa da Comune e Asso, con il patrocinio del Coni, per promuovere le realtà sportive locali e dare occasione di orientamento alle famiglie nella scelta della disciplina più affine ai propri figli.

Ci saranno 23 aree dimostrative tra piazza Nuova, via Lionetta, piazza del Comune, piazza Boccolino, piazza San Giuseppe e piazza Marconi, zone del centro storico dove troveranno spazio anche 16 banchetti informativi, e 39 associazioni coinvolte che animeranno il centro.

Si partirà alle 17 dal palco di piazza del Comune con la presentazione delle società sportive partecipanti. Dalle 18.45 alle 22 ogni quarto d’ora, dallo stesso palco, si esibiranno 12 associazioni tra danza, ginnastica, arti marziali, con intervallo alle 21 per la seconda parte delle presentazioni. Nelle 23 aree dimostrative invece le esibizioni saranno gestite dalle associazioni in maniera autonoma per tutto l’arco dell’evento, dalle 17 alle 23.

L’assessora allo Sport Paola Andreoni afferma: "Quello dello sport osimano è un mondo davvero ricco di presenze. Decine di associazioni capaci di aggregare bambini, giovani, persone di ogni età, preparatori in grado di formare chi vuole praticare numerose discipline. Atleti che si distinguono in manifestazioni di alto livello. "Sport al Centro" è un’occasione unica per conoscere l’offerta sportiva e ricreativa della città: ai gazebo si potranno trovare indicazioni su corsi, orari, costi e si forniranno risposte a tutti i dubbi di ragazzi e genitori. Il mondo sportivo osimano è animato da persone spinte da grande passione: la vetrina permette di farlo conoscere a chi ancora non è al corrente di tutte le opportunità in campo".

La sindaca Michela Glorio aggiunge: "Sport al Centro è l’evento che chiude la stagione del cartellone estivo e al contempo apre quella degli eventi patronali dando anche occasione di lavoro a bar e ristoranti. Sarà una esplosione di danza, colori, musica, gesti atletici spettacolari. Osimo Servizi garantirà l’apertura del tiramisù fino alle 23.50".