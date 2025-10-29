E tre, ecco il progetto coi martinetti idraulici

Il terzo progetto dell’architetto Massimo Buratti e il designer Adriano Pepe, in alternativa al progetto presentato dalla struttura commissariale per il rifacimento del ponte Garibaldi si ispira al ponte originario, precedente alla demolizione, proponendo un sistema di sollevamento meccanico mediante martinetti azionati in seguito all’allarme alluvione.

"Nel momento della salita, due paratie chiuderebbero il varco lasciato dal ponte per impedire la fuoriuscita di acqua in caso di piena – spiega Marco Lion, presidente di Italia Nostra e organizzatore del convegno in cui sono state presentate le alternative per il ponte Garibaldi -. Questa soluzione, dal carattere storico e simbolico, mira a conservare la memoria architettonica dell’opera esistente, integrandola con le esigenze funzionali e idrauliche attuali". Il progetto prevede la riproduzione stilistica dei volumi e dei prospetti storici, in modo da garantire un forte richiamo alla tradizione urbana, pur rispettando i vincoli imposti dai requisiti di sicurezza.

"I percorsi ciclopedonali e la terrazza panoramica, già presenti nelle altre soluzioni, sono mantenuti, assicurando la continuità della vista verso il Foro Annonario e il mare. Nel complesso questa soluzione punta a unire memoria storica, funzionalità e sicurezza". La proposta introduce un sistema di sollevamento dinamico dell’impalcato, in grado di garantire il Franco Idraulico richiesto solo in caso di piena, mantenendo invece un profilo basso e armonico in condizioni ordinarie. "La proposta introduce un sistema di sollevamento dinamico dell’impalcato, in grado di garantire il Franco Idraulico richiesto solo in caso di piena, mantenendo invece un profilo basso e armonico in condizioni ordinarie – spiega – a protezione ci sono paratie mobili anti-esondazione, collocate presso le spalle e le banchine fluviali. Inoltre la chiusura automatica dei varchi generati dal sollevamento del ponte, prevenendo l’ingresso dell’acqua sulla sede stradale. L’attivazione è sincronizzata con il sistema di sollevamento, per garantire continuità di protezione".

L’architetto Buratti e il designer Pepe, come per le altre proposte, hanno previsto un minimo stravolgimento della viabilità. Una delle proposte alternativa è stata presentata dall’architetto Alberto Bachiocchi, un lavoro, quello di Italia Nostra, per dimostrare che ‘Un altro ponte è possibile’, come recita lo slogan della raccolta firme contro il progetto di ponte Garibaldi che ha superato i 10mila firmatari.