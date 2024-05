"E’ tutto assurdo: la risorsa non è scarsa"

C’è preoccupazione sulla Spiaggia di velluto dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Una tegola che arriva proprio nel giorno dell’apertura della stagione estiva, dito puntato sempre sulla mappatura delle spiagge: "Nella sentenza si sottolinea che la risorsa spiaggia ‘è scarsa’. Su questo punto si era infatti concentrata la battaglia dei titolari di stabilimenti, poiché in base alle regole Ue, se una risorsa non presenta scarsità non scatta l’obbligo di messa a gara" spiega Cristiano Curzi, di Confartigianato Spiagge Senigallia. Ma è proprio la mappatura inviata a Bruxelles e portata a motivo della mancata applicazione della direttiva Bolkestein. "Una notizia che sicuramente farà rallentare gli investimenti di quanti dovevano cambiare qualcosa all’interno dello stabilimento – prosegue – Ci sono voluti anni per infondere nuovamente coraggio negli imprenditori balneari, anche se la spada di Damocle è rimasta e ora è sempre più vicina".

Lo spettro della Bolkestein non ha mai abbandonato gli operatori balneari, un settore che, negli ultimi anni, ha subito come molti altri un aumento dei costi che ha generato a sua volta un aumento nei confronti dei bagnanti, molti dei quali, complice la crisi economica, si sono riversati sulle spiagge libere. "Bisognerà attendere ancora ma quello che è certo è che in questo modo non si lavora serenamente – conclude – ma teniamo duro e ripartiamo con questa stagione che è ormai alle porte". Stop ai cani in spiaggia dal 1 maggio, mentre è attesa a giorni la delibera che contiene le deroghe di cui possono usufruire gli operatori balneari per allungare l’orario di chiusura degli stabilimenti.