E’ un diciannovenne il vandalo delle auto di Passo Varano

Ha danneggiato alcune autovetture in sosta in località Passo Varano individutato e denunciato dalla polizia.

È un giovane 19enne, di origini italiane. Nell’occasione un residente, dopo aver visto il ragazzo che danneggiava la sua autovettura, aveva chiamato la Polizia che, una volta intervenuta, aveva identificato il colpevole. L’uomo poco prima, utilizzando una bottiglia di vetro, aveva danneggiato la carrozzeria e i vetri delle auto. Condotto presso la Questura il giovane veniva denunciato e, alla domanda sul perchè avesse compiuto tale gesto lo stesso non sapeva fornire una giustificazione.

I poliziotti hanno avviato anche l’istruttoria finalizzata all’emissione della misura di prevenzione del Questore e, questa mattina, è stato emesso un Foglio di Via a carico del giovane, che nonostante sia da poco maggiorenne, annovera diverse frequentazioni con pregiudicati. Con la misura di prevenzione il soggetto, residente in un altro comune, non potrà più accedere al capoluogo dorico fino al 2027, così come disposto dal Questore.