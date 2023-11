È un Fanfulla da playoff. Battuto l’ostico Certaldo

Vittoria di misura in trasferta per il Fanfulla che piega il Certaldo nel turno infrasettimanale del girone D del campionato di serie D. Risolve il match per il Guerriero bianconero di mister Omar Albertini la marcatura di Premoli realizzata al 16’ della ripresa. Dopo un calcio d’angolo, il giocatore del Fanfulla conclude al volo dal limite per un grande gol che vale i tre punti. Nel medesimo girone il Sant’Angelo deve arrendersi allo stadio Tullio Moragni al cospetto del Forlì. La formazione di mister Palo può recriminare perché dopo il gol avversario al 5’ della ripresa con Persichini e il pari rossonero di Bramante al 35’ dagli undici metri, per il Forlì Merlonghi segna al settimo minuto di recupero concesso dall’arbitro, condannando in questa maniera il Sant’Angelo alla sconfitta, dopo aver assaporato un pareggio che sarebbe stato molto pesante e utile in termini di morale e di classifica.

Risultati: Aglianese-Ravenna 1-1, Borgo S. Donnino-Prato 1-1, Carpi-San Giuliano City 2-2, Certaldo-Fanfulla 0-1, Forlì- Sant’Angelo 2-1, Imolese-Pistoiese 2-0, Mezzolara-Victor San Marino 0-1, Progresso-Lentigione 0-2, Sammaurese-Corticella 2-1.

Classifica: Victor San Marino 19; Imolese, Ravenna 18; Fanfulla, Forlì 17; Sammaurese, Carpi 15; Pistoiese, Corticella, Lentigione, Prato 12; Aglianese 11; Sant’Angelo, Mezzolara 10; Borgo San Donnino, San Giuliano City 8; Certaldo, Progresso 6.

Luca Di Falco