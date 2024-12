E’ un Loreto corsaro per la quarta volta di fila

MONTORIO

1

LORETO

3

PARZIALI: 25-20, 33-35, 17-25, 17-25 : Di Felice M. 13, Ranalli (L), Fontana 15, Ricci 2, Porcinari, Di Felice A., D’Ugo 10, Gallo, Vallese (L), Cesarini 1, D’Isidoro 12, Di Ermenegildo 4, Corsi 1. All. Di Felice D.

NOVA VOLLEY LORETO: Martusciello, Vecchietti 11, Zazzarini 4, Campana 6, Torregiani 22, Toccacieli 2, Ujkaj 11, Sassi 12, Dignani (L), Papa, Nobili 10. All. Iurisci. ARBITRI: De Orchi e Tanzilli

E’ un Loreto formato trasferta. Un dato ormai certificato. La formazione loretana centra la quarta vittoria consecutiva lontano dal PalaSerenelli. I ragazzi di Iurisci dimostrano di saper soffrire per due set prima di far valere la propria esperienza e il proprio maggiore tasso tecnico al cospetto degli abruzzesi. ‘’Siamo stati in difficoltà per un set e mezzo poi c’è stata una grande reazione" dice il coach dei loretani. Nel secondo set ottimo Montorio fino al 24-20, poi qualcosa nei locali si inceppa e Loreto, trascinato dai 12 punti nel set di capitan Torregiani, vince in rimonta. Poi la formazione ospite domina i restanti parziali.