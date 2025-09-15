E’ un ottimo Castello ma il Teramo è più cinico

Teramo 1 Castelfidardo 0 (3-4-2-1): Torregiani; Della Quercia, Bruni, Botrini; Pietrantonio, Messori, Angiulli, Salustri (42’ st Costanzi); Sereni (22’ st Iannone), Pavone (36’ st Maiga Silvestri), Nanapere (27’ st Fall). A disp. Barbacani, Cipollletti, Persano, Seck, Quieti. All. PomanteCASTELFIDARDO: Osama; Bugari (11’ st Bartoli), Massa, Tarulli, Fiscaletti, Stragapede, Zanutel (22’ st Clienti), Clerici (42’ st Palumbo), Traini (32’ st Paramatti), Palestini (22’ st Abagnale), Mataloni. A disp. Amato, Fallisi, Locanto, Taddei, Bartoli. All. CuccùArbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia (assistenti Ferrara ed Eliso di Castellammare di Stabia)RETE: 25 pt SalustriNOTE: ammoniti Fiscaletti, Palestini, Mataloni, Stragapede. Espulso Paramatti al 39’ st

Un’ottima prova da parte del Castelfidardo, che però ha avuto il demerito di non sfruttare quelle occasioni capitate e poi alla fine ha dovuto cedere ad una maggior compattezza e solidità da parte di un Teramo costruito per lottare ad altissimi livelli e con un potenziale importante in tutti i reparti. Non sono stati tuttavia da meno gli uomini di Stefano Cuccù (foto), che ci hanno provato sino all’ultimo istante. Al “Bonolis” partita comunque vivacissima sin dall’avvio, con i biancorossi di casa già vicinissimi al vantaggio dopo appena cinque minuti con il primo vero squillo scaturito in seguito a diversi rimpalli in area da un cross di Angiulli dalla sinistra, con la palla raccolta da Pavone il cui tiro in pregevole esecuzione è andato a stamparsi sulla traversa. Immediata tuttavia la replica da parte del Castelfidardo, che un minuto dopo si rende pericoloso con il numero 10 Palestini, il cui tiro però si rivela sbilenco e la palla finsce alta sulla traversa. Al 17 altra insidiosa conclusione da fuori area dello stesso di Palestini, con la palla che va ancora alta sulla traversa.

Al 19’ a trovare il gol è il Teramo, ma la rete viene annullata per fuorigioco; sul cross a rientrare di Pavone dalla destra, in scivolata insacca Messori ma secondo il direttore di gara posizionato avanti alla linea dei difensori marchigiani. Ma il gol buono è rimandato solo di poco da parte della squadra di casa, visto che nella successiva incursione di un certo pericolo arriva il vantaggio. Bella azione dalla sinistra di Sereni che si libera per il cross mandato dall’altra parte dell’area, arriva Salustri che stacca di testa sul secondo palo difeso da Osama, il quale nulla può fare per evitare di capitolare. Al 39’ altra occasione d’oro da parte del Teramo: dagli sviluppi di un calcio d’angolo la palla finisce a Nanapere che colpisce la seconda traversa della giornata,con la sfera che ritorna fuori dall’area e viene colpita al volo dal sinistro di Pietrantonio, ma termina alta di poco. Allo scoccare dell’ultimo minuti del primo tempo altra occasione per il Teramo, con un insidioso colpo di testa di Messori su cross dalla destra di Salustri, ma in questo caso Osama ci arriva e mette in angolo. La ripresa poi inizia con la seconda rete di giornata annullata al Teramo. Da uno schema su calcio di punizione che porta Pavone a calciare al volo dalla destra la palla termina in rete, ma l’assistente alza la bandiera e l’arbitro annulla per offside. Al 13’ calcio di punizione di Pietrantonio, traiettoria a scendere che sfiora la traversa. Poi al 24’ si rivede il Teramo in attacco. Con un colpo di testa ravvicinato di Botrini che non riesce a centrare lo specchio della porta.