È un problema più di società che di cronaca

Quando si parla di esseri umani bisognerebbe pulire bene la punta della penna. Chi approfondisce le questioni in maniera seria, con dovizia di particolari e non lanciando ami e casaccio dandoli in pasto agli squali social, dovrebbe sapere che dietro le storie di degrado urbano ci sono vissuti di sofferenza, famiglie triturate, anime calpestate, futuro inesistente, diritti violati. L’autocritica è doverosa perchè da mesi ci troviamo ad affrontare una problematica che pesa sulle nostre coscienze. Ancona ha dei problemi, ma non da due-tre giorni. Da anni. Il primo è legato alla presenza di gruppi di extracomunitari "difficili" che continuano a rendersi protagonisti di atti delinquenziali nel cuore della città o nelle immediate vicinanze. Quello che abbiamo riferito negli ultimi tempi su Capodimonte, ma anche delle risse tra piazza Roma, corso e piazza Stamira di cui parliamo anche oggi, sono solo la coda finale di qualcosa che ha avuto inizio tempo fa. Le forze dell’ordine conoscono perfettamente la situazione. Proprio il Carlino aveva dato notizia dell’operazione brillante di pulizia della zona a ridosso delle scuole Faiani, impestata dalle scorribande di gruppetti di ragazzini aggressivi, quelle che comunemente venivano definite baby gang. Dietro gli assembramenti, le prepotenze, i ricatti, le risse e il sangue, ci sono situazioni di degrado umano che non si possono risolvere solo con la presenza e il pugno delle forze dell’ordine. Un quadro reso ancor più preoccupante dall’aumento delle situazioni di povertà e di vagabondaggio legate anche e non solo alla presenza di richiedenti asilo per i quali non è mai stata trovata una soluzione definitiva. Si ricorderanno sicuramente gli accampamenti davanti alla questura o in via Montebello. Le proteste dei residenti poi si sono spostate in altre zone più "nobili" di Ancona, dal Passetto a piazza Cavour. Ma il problema è sempre lo stesso, è identico a un anno fa. Alle autorità il compito non facile di dipanare questa matassa. Agli altri la decenza di non sparare sulle miserie umane.

Andrea Massaro