"E’ un pugno in faccia ai poveri Clima da caccia alle streghe"

Le opposizioni all’attacco dell’ordinanza anti-bivacchi operativa da ieri in città. Centrosinistra e Altra Idea di Città non fanno sconti alla giunta comunale di centrodestra: "La tanto sbandierata attenzione al decoro in centro, anziché tradursi in interventi urbani efficaci e di lungo periodo, si è tradotta in un odioso e vigliacco pugno in faccia ai più poveri. In un crescente clima di caccia alle streghe, il sindaco non trova di meglio da fare che prendersela con i più poveri non offrendo però una soluzione – affermano i consiglieri Pd, Ancona Futura, Diamoci del Noi e Azione Riformisti – L’ordinanza di Silvetti è in realtà un tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto e acchiappare qualche facile like dai sostenitori in mancanza assoluta di qualsiasi strategia urbana e sociale degna di questi nomi".

Durissimo anche Francesco Rubini (Altra Idea di Città: "Nell’immediato servono semplicemente strutture di accoglienza. Per non parlare del testo dell’ordinanza: ‘Divieto di mangiare e bere occupando il suolo pubblico con alimenti contenitori sacchi e carte, ma si potrà adottando un comportamento consono’ che lascerà quindi, arbitrariamente al sanzionatore di turno, la percezione di ‘decoro pubblico’; il pensiero per ognuno di noi, magari in pausa pranzo seduti sul prato o su una panchina, con il timore fondato che la percezione sarà diversa a seconda del colore della pelle del malcapitato di turno".