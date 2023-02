E’ un semaforo "fantasma" Mai attivo in via della Loggia

Via della Loggia e quel semaforo per regolare il senso unico alternato riservato a pochi e autorizzati veicoli mai entrato in funzione.

È passato esattamente un anno da quando una delle strade più suggestive e trafficate della città si è rifatta il trucco riattivando la circolazione. Una ripresa del traffico veicolare, tuttavia, a tempo e che nel giro di due mesi al massimo sarebbe drasticamente cambiata.

La giunta aveva dato il via libera al senso unico di marcia, per intenderci da piazza della Repubblica direzione uomo di San Ciriaco, non avendo potuto applicare la chiusura totale al traffico della strada.

A terra c’era una nuova e ordinata pavimentazione in sanpietrini, un appalto che aveva richiesto quasi sei mesi e che, a causa del solito ritardo in corso d’opera, aveva consentito la posa finale delle pietre attorno alla metà di dicembre 2021.

Per fortuna salve le festività natalizie e la possibilità di godere della strada pedonale fino alla metà di gennaio, quando poi il traffico è ripreso nelle due direzioni, in attesa della riduzione a una.

Per non creare troppi disagi, soprattutto ai bus turistici, l’amministrazione aveva deciso di creare una sorta di senso unico alternato. Alcuni mezzi autorizzati, infatti, avrebbero potuto transitare in senso contrario, dal lungomare Vanvitelli a piazza della Repubblica, sfruttando dei permessi.

Per regolare il transito sono stati piazzati tre impianti semaforici, due agli estremi di via della Loggia e uno su via Catena. Impianti che avrebbero funzionato in maniera semplice, ossia quando i mezzi autorizzati, muniti di apposito dispositivo necessario per l’accesso, ne avessero fatto uso.

Di fatto la circolazione avveniva in un senso di marcia per diventare a doppio senso solo in poche eccezioni.

L’amministrazione presentò il progetto affermando che prima sarebbe stato necessario terminare i lavori di pavimentazione nel tratto tra piazza e Portella Santa Maria, finiti poco dopo, e piazzare gli impianti semaforici, presenti da dieci mesi e rimasti sempre spenti.

C’era un termine entro cui la giunta avrebbe voluto applicare la nuova viabilità su via della Loggia, non oltre la fine di marzo.

Siamo all’inizio di febbraio e di quel progetto restano solo i pali e i semafori nuovi e mai usati, ma di fatto via della Loggia continua a restare stretta e soffocata dal traffico e con essa la splendida Loggia dei Mercanti. A concludere lo scenario tutt’altro che idilliaco ci sono le condizioni del manto stradale una volta entrati in piazza della Repubblica, davvero al limite della decenza. Buche, crateri, rattoppi, avvallamenti, tutto in poche centinaia di metri quadrati e davanti alla splendida facciata del Teatro delle Muse.

Un po’ come buona parte del centro cittadino.