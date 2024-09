"E’ un vero big match. La febbre è alle stelle"

Freme l’ambiente rossoblu. Vigor - Ancona si avvicina e l’entusiasmo a Senigallia è alle stelle. Una giornata di sport molto speciale, un appuntamento che sta coinvolgendo un’intera città, infatti, anche coloro che non hanno un particolare feeling con il pallone chiedono, si informano e pensano di andare allo stadio domenica pomeriggio.

Il passaggio del turno in Coppa ha rafforzato l’entusiasmo della piazza vigorina, anche se nell’immaginario collettivo l’Ancona rientra tra le formazioni in corsa per la vittoria del campionato. In poche settimane Gadda ha assemblato una squadra che, al di là di qualche aggiustamento, può battere chiunque in questo girone F.

Lo sa Clementi, ne è consapevole il pubblico, ma la Vigor è carica e desiderosa di regalare al popolo rossoblu un’altra gioia.

La concentrazione della squadra si mescola alla passione della gente, eppure chi meglio di una bandiera della Vigor può descrivere il momento?

Stefano "Fefi" Goldoni, 486 presenze e 60 gol, senigalliese e simbolo di una Vigor del passato dal 1988 al 2009, racconta le sue sensazioni. "Questo è un vero big match, una partita estremamente importante per il calcio del nostro territorio - dice ’Fefi’ -. Mi aspetto un Bianchelli gremito e credo che sarà così: ascoltando le voci e chiacchierando qua e là, molti senigalliesi si stanno attivando per accaparrarsi il biglietto. D’altra parte la Vigor è in testa, è assolutamente normale che entusiasmo e curiosità prevalgano".

Goldoni, da esperto uomo di calcio, si sofferma anche sui dorici ed aggiunge: "L’Ancona merita sempre tanto rispetto, ha un tifo eccezionale e questa squadra sta beneficiando dell’ottimo lavoro di mister Gadda. In poche settimane è riuscito ad imprimere la sua impronta, ha dato un’identità precisa al gruppo, sono positivamente colpito dal lavoro che hanno svolto sinora".

E sulla Vigor? Idee chiare anche sulla squadra di Clementi. Goldoni è convinto che i rossoblu si faranno valere nonostante le defezioni. "Siamo tutti molto fiduciosi, anche se in settimana la Vigor non è stata affatto fortunata - rimarca -. L’infortunio di Alonzi non ci voleva, un imprevisto che va ad aggiungersi ai problemi alla schiena di capitan Pesaresi, anche lui in forte dubbio per la sfida di domenica. Potrebbero esserci dei problemi di formazione, mister Clementi dovrà trovare una soluzione, ma ad oggi regna l’ottimismo e mi aspetto una gara equilibrata".

Senza centravanti, almeno per il momento, ma con un entusiasmo che può davvero rivelarsi decisivo.

"I tifosi si stanno organizzando con una coreografia, l’entusiasmo è alle stelle, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad uno spettacolo degno di questa categoria - conclude Goldoni -. Quando parlo di spettacolo mi riferisco anche agli spalti, Ancona e Senigallia hanno sempre dato prova di grande sportività e maturità. I tragici fatti alluvionali che negli anni hanno colpito Senigallia hanno spinto tanti tifosi dorici ad aiutare la nostra comunità. So che alcuni senigalliesi sono andati ad aiutare la popolazione del capoluogo colpita la settimana scorsa, credo che siano gesti davvero importanti, che valorizzano il senso dello sport".

Nicolò Scocchera