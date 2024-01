E’ una nuova Ristopro. Ma occhio a San Severo

Finalmente una settimana meno complicata. La vittoria conquistata contro Imola alla prima gara dal neo-coach Niccolai ha rasserenato tutto l’ambiente. La Ristopro Janus Basket Fabriano domenica con inizio alle 18 sara di scena in trasferta contro la Cestistica San Severo al Palasport Falcone e Borsellino. Arbitrerà l’incontro Gai di Roma e Marianetti di San Giovanni Teatino (CH). La formazione giallonera all’andata vinse al PalaChemiba 79-87, dimostrando di essere una squadra molto forte. San Severo in questa prima parte del campionato è stato sempre nelle zone alte, occupa il quarto posto in graduatoria con 24 punti. Allenato da coach Nunzi di fronte ai propri tifosi è risultato insuperabile, insieme a San Vendemiano, imbattuta in casa. Nell’ultimo turno con alcuni atleti acciaccati (Pierotti e Colombo e all’ala Gatto) è uscito sconfitta con la virtus Imola. Fabriano nella prima di ritorno ha giocato una grande partita dimostrando tutto il suo valore. Coach Niccolai è riuscito a fare un piccolo miracolo mettendo a posto la difesa che in certi momenti è risultata insuperabile e l’attacco che con freddezza ha messo a segno un’infinità di canestri con percentuali altissime ritrovando capitan Stanic, tornato ad essere il trascinatore della passata stagione e a giocare su livelli incredibili coadiuvato da Gnecchi e Centanni. L’argentino Pierotti (16.1 punti, 5.7 assist) è il punto di riferimento: quarto per punti realizzati, secondo per assist e terzo per valutazione. Il giovane Colombo è la sua solida spalla in regia. Dalle loro giocate ne beneficiano l’ex Jesi Magrini (10.6 punti, 44% da tre) e il serbo Pazin (12.9 punti, 81% ai liberi). Gatto (10.8 punti, 52% da due). è invece il ‘4’ con abilità al tiro dalla distanza che si completa con l’ex di turno, Fall (8.0 punti, 6.8 rimbalzi), che ha lasciato un bel ricordo a Fabriano. Coach Nunzi coinvolgendo anche il play-guardia Montanari, l’ala macedone Petrushevski, e i due lunghi Guastamacchia, ex Teramo, e il georgiano Tchintcharauli, con esperienza in A2.

Angelo Campioni