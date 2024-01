E’ una ripresa scoppiettante. Vigor, una "prima" da applausi

vigor castelfidardo

2

casette verdini

0

VIGOR : Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia, Mosca, Bandanera, Santoni, Pincini (34’ st Barigelli), Malaccari Mat. (17’ st Rombini), Altobello (29’ st Gioielli), Terrè, Storani (17’ st Ballarini). Panchina; Flumini, Calligari, Marconi, Romagnoli, Borbotti. All. Manisera.

CASETTE VERDINI: Ripani, Telloni, Bordi, Tidiane Guing (42’ st Palmucci), Ciurlanti, Moschetta, Lattanzi (28’ st Gentilucci), Russo V., Ulivello (38’ st Kakuli), Russo E. (18’ st Mandolesi), Romanski. Panchina: Grifi, Lami, Menchi, Verdicchio, Malaccari. All. Lattanzi.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Reti: 10’ st Altobello, 30’ st Rombini.

Buona la prima del 2024 della Vigor che torna alla vittoria sul proprio campo con due gol nella ripresa. Dopo una frazione iniziale equilibrata. Meglio i padroni di casa nella fase iniziale. Dopo un paio di minuti Terrè colpisce il palo pieno di prima intenzione con un tiro da fuori area a portiere battuto. Nella seconda parte del primo tempo è il Casette Verdini a uscire fuori. Ma Ulivello, al 40’, non inquadra la porta servito al centro da Moschetta. A inizio ripresa Lattanzi di testa colpisce la parte alta della traversa. Dall’altra parte Pincini sfiora il palo con un tiro dal limite dell’area. Preludio al gol che arriva al 10’ su calcio di rigore decretato per un’entrata irruenta su Gambacorta. Dal dischetto Altobello spiazza il portiere con un rasoterra. Ancora Pincini dal limite dell’area non inquadra la porta. La Vigor rischia al 21’ quando per trattenuta su Romanski viene assegnato un rigore agli ospiti. Ma Ulivello sciupa tutto calciando fuori. Rombini poi alla mezz’ora chiude la sfida con un rasoterra sfruttando un errore ospite.