"E’ venuta giù la collina, mai vista così"

"In 32 anni che ci troviamo qui non abbiamo mai assistito a una situazione così. Di alluvioni ne abbiamo vissute diverse ma ci hanno toccato marginalmente perché ci troviamo in alto ma stavolta è venuta giù la collina. Ho temuto davvero per i miei cavalli". A raccontarlo è Carla Teodori proprietaria dell’azienda agraria "La Camillona" di Castelfidardo, al confine con Osimo Stazione. "Abbiamo dovuto fare tutto da soli, nessuno che ci abbia inviato una ruspa anche solo per liberare la strada, poi chiaro che da privata avrei gestito io la situazione. Non riuscivo a raggiungere i cavalli, 40 da corsa, per dar loro da mangiare. Ce la siamo vista brutta. Ringrazio coloro che a titolo volontario ci hanno dato una mano, tutti giovani. La situazione è in lento miglioramento ma è brutta. I coltivatori accanto a noi hanno perso tutto, mai visti danni così".

Tante le richieste d’aiuto. La vicina Misericordia di Osimo Stazione ha messo a disposizione mezzi e volontari per aiutare le famiglie più bisognose attivando il servizio di spesa e farmaci a domicilio. "Non solo ci siamo anche adoperati di attrezzature per aiutare, inviati dal Coc del comune di Osimo, famiglie in difficoltà nella pulizia da acqua e fango di cantine, garage", spiega il presidente Claudio Gioacchini. È stata ripristinata la viabilità in maniera completa a Castelfidardo in tutte le strade interessate in questi giorni da smottamenti o frane, mentre resta massima l’attenzione su alcune aree del territorio dove gli argini sono crollati e dove sono ancora presenti allagamenti che insidiano le abitazioni.