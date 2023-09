"E’ vero, situazione imbarazzante. Da anni si cerca una soluzione"

"Archi di piazza Cavour, così fa male al cuore: sporcizia, incrostazioni e una zona da ripensare". Era questo il titolo del nostro articolo di oggi che viene ripreso in toto dal consigliere di maggioranza Teodoro Buontempo (Ancona Protagonista, la lista del sindaco Silvetti) che in una nota risponde all’articolo pubblicato dal Resto del Carlino sulla situazione in cui versa un tratto della splendida piazza anconetana.

Un faro sul degrado: "Conosciamo il problema degli Archi di piazza Cavour spiega Buontempo, che fa parte della II Commissione urbanistica, edilizia residenziale, patrimonio, decoro urbano e così via _. Insieme alla presidente Carla Mazzanti abbiamo incontrato in più occasioni i negozianti e gli amministratori dei condomini interessati e abbiamo posto in essere già le prime attività".

Buontempo mostra una mail trasmessa il 21 agosto a uno degli amministratori con la quale segnalava il grave problema delle acque meteoriche che riversano verso l’uscio dei negozi: "È stata fatta una riunione di condominio il 4 settembre, sappiamo che hanno deliberato per risolvere in fretta il problema, ma ci sono complicate richieste di occupazione di suolo pubblico perché quegli spazi sono normalmente necessari agli autobus per le diverse fermate nella piazza. È vero _ prosegue Buontempo _ la situazione è decisamente imbarazzate specie perché gli amministratori coinvolti è dal 2016 che scrivono ai diversi assessori delle passate legislature alla ricerca di una soluzione. Richieste che, a meno di un tentativo di installazione di una rete antivolatile fatto in una modesta porzione degli archi, sono rimaste tutte inevase. Noi ci siamo mossi spontaneamente incontrando subito alcuni esercenti che affacciano su piazza Cavour e recependo immediatamente il problema per avviarlo presto a soluzione". C’è poi la delicata questione dei murales: "Sembra che uno degli esercizi sotto gli archi della piazza abbia deciso in passato di ingentilire i luoghi con dei decori. Stiamo indagando per capire se sia vera la notizia che la municipale sia stata chiamata ad intervenire per multare i titolari per occupazione abusiva di suolo pubblico. Questa situazione è una delle tante che abbiamo ricevuto in eredità e che è rimasta chiusa in un cassetto da almeno 8 anni" conclude Buontempo.

Sul campo resta una situazione da risolvere, perchè i murales (o peggio gli scarabocchi) sono ancora tutti al loro posto, nonostante si sia detto più volte che sarebbero state avviate operazioni di pulizia.