Easter volley ad Ancona, lo sport in festa

Centoventisei squadre partecipanti provenienti da dieci nazioni e dieci regioni italiane, 400 partite in impianti di 14 comuni tra le province di Ancona e Macerata. Sono i numeri della 31esima edizione Easter Volley Uniqa Cup "memorial Flavio Brasili", torneo Internazionale di pallavolo femminile giovanile, le cui finali si sono giocate al PalaPrometeo Estra ad Ancona. L’esplosione di coriandoli, i sorrisi, gli applausi e gli abbracci hanno fatto da corredo alla conclusione dell’evento. Nella categoria under 18 ha trionfato la formazione di Neumarkt Egna (Bolzano) che ha battuto in un tirato tiebreak la Gps Volley Schio.