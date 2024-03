Easter Volley dal 28 al 30 con 120 squadre giovanili

Trent’anni di Easter Volley, memorial Flavio Brasili. "Siamo realisti – dice Claudio Principi annunciando il torneo previsto dal 28 al 30 marzo – quando 30 anni fa io e mio fratello Daniele ideammo questo torneo con lo staff della Bftm Volley Summer Camerano, mai avremmo pensato di arrivare a realizzare così tante edizioni e dover contenere la crescita di un torneo che è diventato punto di riferimento a livello nazionale". Al via 120 squadre, con la formula consolidata con 4 categorie al via, under 13 "trofeo Marco Vive" under 14-16-18, tre giornate di gara e la cerimonia di premiazione sabato pomeriggio 30 marzo al Palarossini Estra-Prometeo di Ancona. Il torneo under 14 sarà dedicato a "un grande amico e sportivo come Massimo Governatori". Si giocherà in 26 impianti di 13 comuni. Il torneo sarà come internazionale con la presenza già confermata di squadre da Stati Uniti, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Croazia e "ospiteremo sempre con grande piacere le ragazze della formazione ucraina di Ivano Frankirsk".