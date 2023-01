EasyCoop, spesa facile con gli armadietti frigo

Sicuri, refrigerati, facili da utilizzare: sono i locker, gli armadietti di EasyCoop a disposizione dei clienti del servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0. A Bologna sono stati installati al centro Borgo e al centro Nova. Gli armadietti hanno il vantaggio di essere svincolati dai tempi di consegna: il ritiro della propria spesa si potrà programmare, dal lunedì al sabato, in due fasce, dalle 8 alle 15 e dalle 16 alle 22. Per aprirli è sufficiente inserire il codice ricevuto per mail al termine del pagamento della spesa online. Il ritiro è gratuito.

"L’idea di rendere disponibile il ritiro della spesa grazie ai locker rientra in un piano più ampio che punta a offrire una comodità sempre maggiore a soci e clienti, mettendoli in condizione di scegliere il servizio più adatto tra il punto vendita, la consegna a domicilio o il ritiro a propria cura, a seconda delle esigenze del momento", spiega Gian Maria Gentile, direttore generale di Digitail, la società che gestisce il brand commerciale Easycoop.com.