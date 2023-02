Gli ebrei hanno sempre rappresentato una componente importante della popolazione anconetana. Di qui il notevole interesse del libro ‘Ebrei in Ancona. Storia di una comunità dall’Unità d’Italia ai giorni nostri’ firmato da Claudio Bruschi (Affinità Elettive Edizioni). Il volume delinea le vicende della comunità partendo dalla sua emancipazione, il 29 settembre 1860, quando non fu più costretta a vivere separata, fino alla nuova discriminazione del regime fascista e alla difficile rinascita. Il libro ripercorre la storia cittadina illustrandone gli eventi secondo l’influenza che questi hanno avuto sulla comunità israelitica. Lo scopo è anche quello di far conoscere l’importanza che questi nostri concittadini hanno avuto nella storia recente anche se, per le ragioni illustrate nel testo, la loro entità sta inesorabilmente scemando.