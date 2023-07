"Ecce lupo", in scena Davide Fabbrocino

Ambiente, ecologia, specie in via di estinzione. È quanto prevede il monologo ‘Ecce lupo’, lo spettacolo performativo di Davide Fabbrocino, che va in scena domani alle 21 al Circo Marinaro, nella spiaggia di fronte al sottopasso di via Goito. L’evento è promosso dall’associazione Falkatraz. La visione è a offerta libera, come contributo spese. "Quello tra l’uomo e il lupo è un conflitto tra uomo e animale antico e potente, esemplare, irrisolto, dal quale partire per poter raccontare altri conflitti", spiega Fabbrocino. L’autore e attore, impegnato con Ecce lupo in tournée nazionale, ha portato già in scena numerosi monologhi a tema sociale e si è esibito sui palchi di Zelig Off, su LA7, ha partecipato a festival e vinto premi. Con un linguaggio che alterna la cronaca al sarcasmo, lo spettacolo ci porta in un’aula di tribunale, dove un allevatore è accusato di aver avvelenato un lupo, in un incalzare di domande che al termine vede il pubblico chiamato in qualità di giuria popolare. L’associazione Falkatraz organizza attorno allo spettacolo anche un info point sulle comunità solari ed energetiche, attivo dalle 18,30 sempre al Circo Marinaro.