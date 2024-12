Eccellenza, finale di Coppa Italia a Senigallia

Il calcio dilettantistico marchigiano non è andato ancora in vacanza.

Sabato saranno in progamma tre partite. Due in Eccellenza e una in Prima Categoria. Nella massima categoria regionale si giocherà la finale di Coppa Italia di Eccellenza gettata al vento dall’Osimana, vincitrice l’anno scorso, nella semifinale contro l’Urbania. Proprio l’Urbania nell’ultimo atto, previsto sabato al Bianchelli di Senigallia (ore 16), sfiderà il Chiesanuova. Sempre dopodomani in programma anche un anticipo del campionato di Eccellenza, valido per la prima giornata del girone di ritorno.

Quello tra K Sport Montecchio Gallo e Alma Juventus Fano.

Le altre partite della prima giornata di Eccellenza si giocheranno poi domenica 5 gennaio.

Dopodomani si giocherà anche un anticipo nel girone B di Prima Categoria tra Montemarciano e Borghetto. Posticipato invece a mercoledì 8 gennaio (alle ore 14:30) il recupero della partita sospesa per un grave infortunio a un calciatore locale tra Pergolese e Biagio Nazzaro Chiaravalle (Promozione, firone A).

La sfida proseguirà dal 15esimo minuto del primo tempo, minuto in cui è stata sospesa la partita lo scorso 8 dicembre.