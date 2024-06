Eccellenza, poker di conferme per l’Osimana. A centrocampo si rivede anche Calvigioni

Continuano le conferme in casa Osimana (Eccellenza) in attesa anche di volti nuovi visto che sono state sette, finora, le partenze (Pasquini, Riccardo Fermani, Tittarelli, Straccio, Piergiacomi, Paccamiccio, Montesano). I tifosi attendono di sapere chi affiancherà in attacco il riconfermato Alessandroni, bomber della scorsa Eccellenza con sedici reti. Si vocifera di un interessamento a una punta italo-brasiliana, Guillermo Mafei, ex Portorecanati in Prima Categoria. In attesa di novità ufficiali, negli ultimi giorni sono arrivate quattro conferme. Tre a centrocampo, una in difesa. Nella retroguardia giallorossa vestirà ancora il giallorosso Alessandro Falcioni, classe 2005. A centrocampo conferma per Lorenzo Bambozzi, 30 anni da compiere il prossimo mese. Resterà anche Cristian Calvigioni, classe 1993, un rientro importante quello del ‘guerriero’, dopo il lungo stop dello scorso campionato per motivi di salute. In mezzo al campo a vestire il giallorosso ci sarà ancora Nicholas Fermani, 23 anni, arrivato a metà stagione l’annata passata. Dovrebbero restare del ’vecchio’ gruppo anche Triana e Mosquera oltre ai già riconfermati ufficiali Patrizi, Buonaventura, Micucci, Santarelli, Borgese e Alessandroni. Dovrebbero essere annunciati anche alcuni giovani provenienti da società limitrofe.