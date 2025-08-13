Eccellenza Subito derby Fabriano Cerreto-Jesina

Svelati i calendari di Eccellenza. Il via del campionato tra meno di un mese, la prima domenica di settembre, ed è subito derby per due delle tre squadre anconetane. Alla prima ci sarà Fabriano Cerreto-Jesina. In casa l’Osimana che ospiterà il Montegranaro. All’esordio spiccano anche Chiesanuova-Tolentino, Civitanovese-K Sport Montecchio Gallo, Urbino-Fermana e la sfida tra le neopromosse Trodica-Fermignanese, con i primi alquanto ambiziosi per la compagine che hanno allestito. Quel Trodica che viaggerà in casa della Jesina alla seconda giornata. In trasferta l’Osimana che salirà a Fermignano, mentre il Fabriano Cerreto scenderà sul campo della Sangiustese. Alla terza i senzatesta ospiteranno una big come il K Sport Montecchio Gallo. Alla penultima e ultima giornata in programma due derby di fila per l’Osimana che prima ospiterà la Jesina e poi salirà a Fabriano per chiudere il girone di andata il 14 dicembre.

Sette giorni dopo via al girone di ritorno poi lunga sosta natalizia fino all’11 gennaio quando si riprenderà per la seconda giornata. Chiusura della stagione regolare il 26 aprile prima di dare spazio a playoff e playout. Per un campionato che si preannuncia forse ancora più interessante di quello dell’anno scorso viste le big scese dalla D. Si prospetta un grande equilibrio, come è stato l’anno passato con tanto di spareggio finale per salire in quarta serie che premiò la Maceratese sul Montecchio. Quel K Sport Montecchio Gallo che anche quest’anno sembra essere un gradino avanti rispetto alle altre. Ma attenzione a Tolentino, Trodica, Sangiustese, ma anche a Chiesanuova, Urbino e Urbania che sognano di stazionare nelle parti alte della classifica. Le nobili decadute come Civitanovese e Fermana sono un po’ un’incognita. E le nostre? L’Osimana sogna da anni di centrare i playoff, ma sarà dura anche quest’anno. Sulla carta per i giallorossi del riconfermato mister Claudio Labriola si prospetta un campionato di metà classifica. Un po’ come Jesina e Fabriano Cerreto, con l’obiettivo del trio di restare lontano dalla zone basse della graduatoria visto l’equilibrio che dovrebbe regnare fino alla fine.