Ecco 41 gare d’appalto per 58 milioni La sindaca: "Siamo nei tempi del Pnrr"

di Pierfrancesco Curzi Appalti in città, concluse le pratiche di affidamento per una mole impressionante di lavori nel 2022: 41 gare per un valore superiore a 58 milioni di euro (39 da fondi Pnrr, gli altri da altre fonti di finanziamento e da mutui propri accesi dal Comune, come ad esempio il progetto Iti Waterfront, la mobilità sostenibile dei mezzi del trasporto pubblico o il percorso archeologico) al netto delle progettazioni. Proprio su questo tema l’amministrazione comunale ha giocato d’anticipo firmando un accordo quadro generale da 6 milioni di euro per risparmiare almeno 4-5 mesi di tempo. Sono 8 le gare finanziate dai fondi Pnrr, per un valore totale di 39 milioni di euro, 34,7 dei quali fanno capo a un’unica procedura, divisa in 12 lotti, per cui è prevista l’apertura delle buste martedì 31 gennaio: "È stata una nostra scelta chiara – ha precisato l’assessore al bilancio, Ida Simonella – spezzare la catena progettuale, dallo studio di fattibilità all’esecuzione dei lavori, per mantenere comunque un controllo sulle opere e non lasciare carta bianca alle ditte, con tutti i rischi del caso. Il controllo del pubblico per noi è fondamentale". Tra i 12 progetti che saranno affidati ad altrettante ditte o...