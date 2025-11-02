Ecco 50mila euro per la pratica sportiva dei giovani più fragili

La Fondazione Cariverona ha riconosciuto 50mila euro al progetto presentato dal Comune di Jesi per finanziare borse sportive, nuove attrezzature, supporto professionale e tutoraggio educativo ai minori in condizioni economiche e familiari fragili. Il contributo è scaturito dalla partecipazione al bando "Sport e Cultura per Includere", promosso dalla Fondazione bancaria, che permetterà – anche grazie a una compartecipazione del Comune per un valore ulteriore 12.500 euro – di poter programmare le varie attività nell’arco di 13 mesi.

"Quasi metà della somma – spiegano dal Comune – sarà destinata a sostenere 60 borse sportive dall’importo di 400 euro l’una, per consentire ai minori di entrare nel mondo dello sport o proseguirne la pratica in una delle diciassette società sportive della città, che hanno aderito al progetto in qualità di partner (unitamente all’Asp Ambito 9). I minori coinvolti – dai 6 a 14 anni – sono quelli di famiglie in cosiddetta fascia grigia, nuclei cioè che non sono già in carico ai servizi sociali, ma che presentano comunque problematiche di carattere economico o sociale".

La parte restante delle risorse "permetterà di acquistare attrezzature per la pratica sportiva in una palestra della città, di fornire il supporto attraverso uno psicologo e un nutrizionista a minori e famiglie, oltre che ad organizzare iniziative (laboratori, visite, incontri con testimoni), per un percorso di sport e cultura. Insomma, un progetto di inclusione e partecipazione attiva per i minori di nuclei familiari fragili, nel segno della valorizzazione culturale del vissuto sportivo collettivo".