Ecco "AgroMarino", festival tra mare e cultura contadina

AgroMarino: a Senigallia nasce il Festival che fonde la cultura contadina con i sapori del mare e del mondo. La kermesse si svolgerà sul lungomare sud — e in particolare ai Bagni 83 — nei tre weekend compresi tra il 20 aprile e il 4 maggio. Ideato e organizzato da Dana Fasheri, AgroMarino è molto più di una rassegna gastronomica: è un laboratorio vivo di contaminazione tra culture. Brasile, Repubblica Dominicana, Albania e Italia si incontrano a tavola e sul palco, in un’atmosfera vibrante fatta di cucine fusion, musica dal vivo, danze popolari e spettacoli. Il colpo da maestro dell’organizzazione è la partecipazione dello chef albanese Ismet Shehu, una delle figure più autorevoli della gastronomia balcanica. Ma AgroMarino non si ferma al Mediterraneo e all’America del sud ma apre anche all’America del Nord: tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche l’affascinante universo del Far West. Le atmosfere western — tra country music, danze in stile line dance e balli cowboy — si fonderanno con spettacolari esibizioni equestri, in cui i cavalli addestrati con monta western saranno protagonisti assoluti. Patrocinato dal Comune di Senigallia, AgroMarino si candida a diventare uno degli appuntamenti di punta della primavera marchigiana, capace di coinvolgere famiglie, turisti, appassionati di gastronomia e cultura popolare.